البريد السعودي يوضح ميزة وطريقة استخدام منصة «بريدي أونلاين»

يمكن دخولها عبر النفاذ الوطني الموحد
كشف البريد السعودي مميزات منصة «بريدي أونلاين»، مشيرًا إلى أنها تتيح للأفراد وقطاع الأعمال الحصول على الخدمات البريدية واللوجستية في أي وقت.
وقال الحساب الرسمي للبريد السعودي عبر «تويتر»: «(بريدي أونلاين) منصة إلكترونية تتيح للأفراد وقطاع الأعمال الحصول على الخدمات البريدية واللوجستية، والعديد من المميزات والخدمات في أي وقت بسرعة وسهولة».
وأضاف: «يمكنك الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في منصة النفاذ الوطني الموحد لكي تستفيد من الخدمات الإلكترونية المقدمة من مؤسسة البريد السعودي».
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