الزعاق: 5 مميزات مناخية لموسم «سهيل».. والبداية غدًا الخميس

يفصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن غدًا الخميس بداية موسم سهيل، مشيرًا إلى أنه الموسم الفاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع.

وقال الزعاق، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «غدًا الخميس أول موسم سهيل، وهو الموسم الفاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع».

وأضاف: «ومع دخوله، تهدأ الأرض، وتقبل المزروعات.. ترتاح المواشي فتدر اللبن.. تهب الرياح الجنوبية الملطفة للأجواء.. يطيب الجلوس في العراء ليلًا.. يطول الظل ويشعشع الندى، ومدته 52 يومًا مقسمة على أربعة نجوم». اقرأ أيضًا:

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