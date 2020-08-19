شركة المياه الوطنية للعملاء: استفيدوا من مزايا العدادات الذكية

في جميع مناطق المملكة

طالبت شركة المياه الوطنية كافة عملائها في كافة مناطق المملكة، بالاستفادة من مزايا العدادات الذكية واستبدال عدادات المياه الميكانيكية القديمة. وقال الحساب الرسمي للشركة، عبر موقع «تويتر»: «تدعو شركة المياه الوطنية كافة عملائها في مناطق المملكة ممن لديهم عدادات مياه ميكانيكية قديمة لم تتمكن من الوصول إليها، إلى سرعة التواصل مع مركز الاتصال الموحد 920001744 لرفع طلب استبدال عداد، وللاستفادة من مزايا العدادات الذكية والرسائل التنبيهية عند زيادة الاستهلاك». اقرأ أيضًا: شركة المياه الوطنية للمستهلكين: يمكنكم توفير 5000 ريال سنويًّا

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