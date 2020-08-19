قيادة الأفواج الأمنية تحبط تهريب 37 كيلو حشيش.. وتضبط متهمين

في محافظة الداير بمنطقة جازان

صرَّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان؛ بأن دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان ومحافظة الداير؛ ألقت القبض على اثنَيْن من مخالفي نظام أمن الحدود الإثيوبيي الجنسية. وجاء ذلك أثناء محاولتهما تهريب (37) كيلو من مادة الحشيش المخدر، سيرًا على الأقدام، وجرى استكمال إجراءات تسليمهما والمضبوطات للجهة ذات الاختصاص. Advertisements اقرأ أيضًا: إحباط تهريب 50 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش في صندوق مركبة بجازان إحباط تهريب 245 كيلوجرامًا من مخدر الحشيش بجازان

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