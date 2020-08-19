نائب أمير جازان يوجه باتخاذ الإجراءات ضد المسيء للمنطقة

وجه نائب أمير منطقة جازان محمد بن عبد العزيز بن محمد، باتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة ضد المغرد المسيء لمنطقة جازان وذلك عقب نشر تغريدة مسيئة تمس أهالي المنطقة. وأوضحت الإمارة في بيانها، أن نائب أمير منطقة جازان وجه بالرفع وبشكل عاجل إلى الجهات المختصة بالحساب المسيء والذي يعد ما قام به تعديا مخالفًا لمبادئ الدين والقيم الاجتماعية. وشددت الإمارة على أن أي تعدٍ أو تجاوز يمس النظام العام أو التطاول على أبناء المنطقة وبشكل يثير الفتنة ويؤثر في ترابط المجتمع سوف يتم التعامل معه وفقا للاجراءات القانونية والنظامية. وثمنت الإمارة دور الجهات المعنية ممثلة في وزارة الداخلية والنيابة العامة من خلال تطبيق الإجراءات الحازمة ضد التجاوزات أو الإساءات، وأكدت تحذيرها لكل من يحاول المساس أو التعرض لأهالي المنطقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإلكتروني، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل متجاوز بهذا الشأن.



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