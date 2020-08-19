

سكاكا 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

رفعت أمانة منطقة الجوف خلال المدة من 1 يناير المنصرم إلى 15 أغسطس الجاري 373 سيارة تالفة من الطرقات والساحات والمواقع العامة في مدينة سكاكا.

وأكدت الأمانة استمرار أعمال رصد ورفع السيارات الخربة ، وأوضحت أن ملاكها يُشعرون من خلال وضع تحذيرات مكتوبة على السيارات، ومنحهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسميا، مشيرة إلى حرصها على تحسين المشهد الحضري ومعالجة جميع أشكال التشوه البصري في الأحياء والشوارع والساحات العامة.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر التشوه البصري من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940 .

//انتهى//

16:35ت م

0297





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الجوف ترفع 373 سيارة تالفة من الشوارع والأحياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.