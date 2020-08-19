

القاهرة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

استقبل معالي رئيس هيئة الرقابة المالية المصري الدكتور محمد عمران، ونائبه القاضي خالد النشار في القاهرة اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، وذلك لمناقشة تسهيل استثمارات القطاع الخاص السعودي وسبل تعزيزها في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية التي تشرف عليها الهيئة.

واطلع السفير نقلي على أنشطة وإنجازات وطبيعة عمل هيئة الرقابة المالية المصرية، وكافة التشريعات والقوانين المرتبطة بها، علاوة على التعاون المثمر والبناء بينها ونظيرتها في المملكة في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

واستعرض الجانبان حجم مساهمات استثمار القطاع الخاص بالمملكة في الشركات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وجرى تبادل الآراء والمقترحات والمعلومات حيال مستقبل الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما جرى الاتفاق على وضع آلية لمتابعة استثمار القطاع الخاص بالمملكة في الأنشطة المالية غير المصرفية منذ لحظة دخولها لمصر وبدء توظيفها والعمل على تطويرها.

وأكد السفير نقلي والدكتور عمران أن استثمارات القطاع الخاص في البلدين تعد رافداً مهماً من روافد تعزيز التعاون الثنائي القائم في ظل العلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وفي نهاية اللقاء، سطر السفير نقلي كلمة في سجل الزيارات بالهيئة أشاد فيها بما اطلع عليه من إنجازات حققتها الهيئة وتطلعه لتعاونها المثمر مع نظيرتها في المملكة بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، كما أهدى الدكتور محمد عمران درع الهيئة التذكاري للسفير نقلي بمناسبة زيارته.

حضر اللقاء، الملحق التجاري بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أنور بن حصوصه.

// انتهى //

15:32ت م

0277





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير المملكة لدى مصر يلتقي رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية لمتابعة استثمارات القطاع الخاص السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.