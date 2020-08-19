رياضي / 4 لقاءات غداً في ختام الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم



الرياض 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

تختتم غداً منافسات الجولة 26 لدوري كأس الأمير

ويستمر التنافس بين الهلال والنصر "بطل النسخة الماضية " على اللقب عندما يلتقيان خارج أرضهما مع الأهلي والتعاون.

ويحل الهلال "المتصدر" بـ60 نقطة ضيفاً على الأهلي "الثالث " بـ 43 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله

ويسعى النصر "الثاني"برصيد 51 نقطة للتمسك بحظوظه في المحافظة على اللقب عندما يحل ضيفاً على التعاون "العاشر" بـ 32 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة, إذ يدخل اللقاء للفوز فقط للبقاء في دائرة المنافسة خاصة أنه يفصله عن المتصدر 9 نقاط وأي تعثر ولو بالتعادل سُيضعف آمالة بالتتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي, فيما يأمل التعاون الابتعاد عن مناطق الهبوط وتعويض نتائجه غير الجيدة منذ استئناف المسابقة بتعرضه للخسارة في جميع المباريات الـ3 الأخيرة.

ويتمسك العدالة صاحب المركز الأخير "الـ16 "برصيد 20 نقطة, بأمل البقاء في المسابقة عندما يستضيف الوحدة "الخامس" بـ40 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

ويحتاج العدالة للفوز فقط للإبقاء على آماله في البقاء علماً أن النقاط الثلاث لن تغير مركزه في هذه الجولة كونه يبتعد بفارق 4 نقاط عن ضمك والحزم " 24 نقطة" وبالتالي عليه البدء في كسب النقاط من الجولات المتبقية وانتظار نتائج منافسيه على الهبوط, فيما يدخل الوحدة اللقاء بعد فك ارتباطه مع مدربه كارينو إثر الخسارة من النصر في الجولة الماضية وتعيين السعودي عيسى المحياني بديلاً له, الذي يأمل أن يبدأ بشكل جيد مع الفريق وتعويض الخسارة والمنافسة بقوة على المقعد الآسيوي.

بدوره يسعى ضمك لمواصلة الانتصارات وتعزيز آماله بالبقاء عندما يحل ضيفاً على الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

ويحتل ضمك المركز الـ15 "قبل الأخير برصيد 24 نقطة ساعياً لتحقيق الفوز الثالث على التوالي ومواصلة رحلة الهروب من الهبوط, فيما يدخل الفيحاء اللقاء بـ28 نقطة ساعياً لتحقيق فوزه الأول بعد استئناف المسابقة والابتعاد عن خطر الهبوط الذي يقترب منه "حسابياً" حيث حقق نقطة واحدة فقط من عودة المسابقة إثر خسارتين من الفتح والاتفاق وتعادل مع الشباب في الجولة الماضية.

// انتهى //

15:19ت م

0274



الرياض 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واستختتم غداً منافسات الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة 4 لقاءات.ويستمر التنافس بين الهلال والنصر "بطل النسخة الماضية " على اللقب عندما يلتقيان خارج أرضهما مع الأهلي والتعاون.ويحل الهلال "المتصدر" بـ60 نقطة ضيفاً على الأهلي "الثالث " بـ 43 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة, في لقاء يأمل من خلاله الضيوف مواصلة الانتصارات والاقتراب من اللقب, الذي يفصله عنه 6 نقاط في المباريات الخمس المتبقية فيما يدخل الأهلي اللقاء لاستعادة توازنه وتعويض خسارته في الجولة الماضية من الفيصلي وتثبيت موقعه في جدول الترتيب للتأهل إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.ويسعى النصر "الثاني"برصيد 51 نقطة للتمسك بحظوظه في المحافظة على اللقب عندما يحل ضيفاً على التعاون "العاشر" بـ 32 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة, إذ يدخل اللقاء للفوز فقط للبقاء في دائرة المنافسة خاصة أنه يفصله عن المتصدر 9 نقاط وأي تعثر ولو بالتعادل سُيضعف آمالة بالتتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي, فيما يأمل التعاون الابتعاد عن مناطق الهبوط وتعويض نتائجه غير الجيدة منذ استئناف المسابقة بتعرضه للخسارة في جميع المباريات الـ3 الأخيرة.ويتمسك العدالة صاحب المركز الأخير "الـ16 "برصيد 20 نقطة, بأمل البقاء في المسابقة عندما يستضيف الوحدة "الخامس" بـ40 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.ويحتاج العدالة للفوز فقط للإبقاء على آماله في البقاء علماً أن النقاط الثلاث لن تغير مركزه في هذه الجولة كونه يبتعد بفارق 4 نقاط عن ضمك والحزم " 24 نقطة" وبالتالي عليه البدء في كسب النقاط من الجولات المتبقية وانتظار نتائج منافسيه على الهبوط, فيما يدخل الوحدة اللقاء بعد فك ارتباطه مع مدربه كارينو إثر الخسارة من النصر في الجولة الماضية وتعيين السعودي عيسى المحياني بديلاً له, الذي يأمل أن يبدأ بشكل جيد مع الفريق وتعويض الخسارة والمنافسة بقوة على المقعد الآسيوي.بدوره يسعى ضمك لمواصلة الانتصارات وتعزيز آماله بالبقاء عندما يحل ضيفاً على الفيحاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.ويحتل ضمك المركز الـ15 "قبل الأخير برصيد 24 نقطة ساعياً لتحقيق الفوز الثالث على التوالي ومواصلة رحلة الهروب من الهبوط, فيما يدخل الفيحاء اللقاء بـ28 نقطة ساعياً لتحقيق فوزه الأول بعد استئناف المسابقة والابتعاد عن خطر الهبوط الذي يقترب منه "حسابياً" حيث حقق نقطة واحدة فقط من عودة المسابقة إثر خسارتين من الفتح والاتفاق وتعادل مع الشباب في الجولة الماضية.// انتهى //15:19ت م0274

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رياضي / 4 لقاءات غداً في ختام الجولة 26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.