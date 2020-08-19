السعودية اليوم / شرطة القصيم: القبض على مقيمين اثنين تورطا في سرقة كابلات كهربائية وقواطع نحاسية



بريدة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مقيمين اثنين من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية ( في العقدين الرابع والخامس من العمر )، وذلك لتورطهما بارتكاب جرائم سرقة الكابلات الكهربائية والقواطع النحاسية، وضُبط بحوزتهما مبلغ 17450 ريالاً، وكمياتٍ من الكابلات المسروقة تزن 510 كيلو جرامات، وأدوات قص ووزن، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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15:17ت م

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