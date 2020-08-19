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وزيرالخارجية يبحث مع نظيره الألماني ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران

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بحث وزير الخارجية فيصل بن فرحان، مع نظيره الألماني ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران، في ظل استمرار إيران تزود ميليشيات الحوثي بالسلاح.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك: "المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية، وتعتبر المملكة أي إجراءات أحادية إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية تقوض حل الدولتين".

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