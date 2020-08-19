شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرالخارجية يبحث مع نظيره الألماني ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران والان نبدء بالتفاصيل
بحث وزير الخارجية فيصل بن فرحان، مع نظيره الألماني ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران، في ظل استمرار إيران تزود ميليشيات الحوثي بالسلاح.
وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك: "المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية، وتعتبر المملكة أي إجراءات أحادية إسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية تقوض حل الدولتين".
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