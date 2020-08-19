الرئيس المصري يدعو الجيش للإبقاء على أعلى درجات الجاهزية المزيد

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالاستمرار في الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهم للحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس المصري، الأربعاء، مع قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

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وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها اليوم الأربعاء إن "الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في الحفاظ على أعلي درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ أي مهام توكل لعناصر القوات المسلحة لحماية أمن البلاد القومي".

وأضافت أن ذلك جاء في "ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، والقدرة الكبيرة التي تتمتع بها القوات المسلحة المصرية في كافة الأفرع والتخصصات ونظم التسليح".

وتواجه مصر تحديات غير مسبوقة على الصعيدين الداخلي والخارجي من بينها الاستمرار في مواجهة العناصر الإرهابية، والخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الذي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه حتى الآن وسط مخاوف القاهرة من تأثير ذلك على حصتها من مياه النيل، إضافة إلى التطورات في الجارة الغربية ليبيا بسبب التدخلات التركية وسط مطالبات بتدخل عسكري مصري لكبحه.