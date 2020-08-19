وزير الخارجية السعودي: أي جهود تعزز السلام في المنطقة وتؤدي لمنع ضم الأراضي الفلسطينية نعتبرها "إيجابية" المزيد

قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، إن أي جهود تعزز السلام في المنطقة وتؤدي لمنع ضم الأراضي الفلسطينية يعتبر أمرا "إيجابيا".



وأشار وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هياكو ماس، إلى أن بناء إسرائيل لمستوطنات جديدة "كان يشكل خطرًا على عملية السلام".

من ناحية أخرى، شدد الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة تمديد حظر السلام على إيران، لافتا إلى أن نظام إيران يزود مليشيا الحوثي الانقلابية بالسلاح.

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وكان مجلس الأمن الدولي، رفض السبت الماضي، الموافقة على قرار تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إن واشنطن ستسعى لتطبيق آلية العودة لكل العقوبات ضد إيران خلال الأيام المقبلة.

بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان قبيل إعلان المجلس نتيجة التصويت، إن "فشل مجلس الأمن في التصرّف بشكل حاسم للدفاع عن السلام والأمن الدوليين لا يمكن تبريره".

ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران منذ 13 عاما في أكتوبر/ تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات.