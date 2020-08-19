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2020-08-19 تصفية تحصل على حكم لصالح مساهمي متعب المقبل متابعات الخليج 365 - واس Advertisements بمتابعة من لجنة المساهمات العقارية تصفية أيدت محكمة الاستئناف بالرياض اليوم، حكم المحكمة العامة بالرياض ببيع أرض المدينة في المزاد العلني لصالح مساهمي متعب المقبل. 200 مليون ريال لصالح مساهمي متعب المقبل وتؤكد لجنة تصفية متابعتها للإجراءات مع محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة لبيع الأرض واستلام ثمن ثلثي الأرض لصرفها للمساهمين في أقرب وقت.

يذكر أن اللجنة تولت ملف مساهمات متعب المقبل لاستعادة ما يزيد عن ( 200 ) مليون ريال لصالح المساهمين فيها.



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