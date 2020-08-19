وزير الخارجية: ملتزمون بـ خطة السلام العربية ونرفض إجراءات إسرائيل الأحادية

2020-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة ملتزمة بخطة السلام العربية كأساس لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تعرقل فرص السلام.

وأكد الفرحان في مؤتمر صحفي عقب جلسة مباحثات مع نظيره الألماني في برلين أن إيران تزود الميليشيا الحوثية بالسلاح، وتواصل تقويض الحل السياسي في اليمن.

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وقال الفرحان: بحثت مع نظيري الألماني ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران.

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