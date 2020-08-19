تسجيل 1363 حالة كورونا جديدة وإجمالي الوفيات 3506

2020-08-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1363 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1180) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (302686) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (274091) حالة فيما وصل إجمالي الوفيات إلى (3506).

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ارتفاع معدلات التعافي من كورونا

وكانت وزارة الصحة أعلنت أن معدلات التعافي من فيروس كورونا في المملكة تجاوزت 90 % فيما صنفت المملكة ضمن أكثر 20 دولة أمانًا من فيروس كورونا وفقًا لتقييم دولي حديث.

أهمية الخطوات الاستباقية والاحترازات

وكانت وزارة الصحة أكدت أن الخطوات الاستباقية والاحترازات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تم تطبيقها والخدمات الصحية الداعمة التي هيأتها القيادة الحكيمة كان لها الأثر الملموس بفضل الله في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتعامل باحترافية في التصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها والتخفيف من آثارها.

تطبيق البروتوكولات الوقائية

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي لفت في وقت سابق، إلى أن هناك استقرارًا وبوادر تراجع في مستوى الحالات المؤكدة والحرجة والوفيات، بعد أن شهد المنحنى ارتفاعًا في منتصف شهر يونيو الماضي، وهذه علامات مبشرة بالتحكم والسيطرة ومنع الانتشار للفيروس، وذلك ما يعكس ثمار الجهود بالتزام الجميع، مشيرًا إلى أن انخفاض العدد الإجمالي للحالات الحرجة وصل إلى نسبة 2.5%، ولايزال العدد أعلى من الـ200 بقليل ويميل إلى التراجع قليلًا.

وطالب الجميع بالحرص على توخي الحذر حتى لا يكون سببًا في نقل العدوى لمن حوله، حاثًا الجميع عند الشعور بأحد أعراض كورونا على عزل نفسه مباشرة والتوجه إلى أقرب عيادة تطمن، مبينًا أن العلماء يتابعون الجائحة ويراقبون ما إذا كانت هناك موجات أخرى.

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