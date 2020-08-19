السعودية | كورونا.. السعودية تسجل 1363 إصابة جديدة وشفاء 1180

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شكرا لقرائتكم كورونا.. السعودية تسجل 1363 إصابة جديدة وشفاء 1180 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل (1363) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (36) وفاة، كما أحصت (1180) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (274,091) حالة.
يشار إلى أن الصحة السعودية كانت قد كشفت، الجمعة، أنها أجرت 4,262,092 فحصا مخبريا لكورونا في المملكة، وذلك بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية (PCR TEST)، حيث تُعد السعودية من أوائل الدول في العالم التي وفرت الفحص المخبري للفيروس.
كما هيأت "الصحة" المختبر الوطني بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وأكثر من 50 مختبراً إقليمياً بمختلف المناطق - مجهزة أيضاً بأحدث التقنيات - تقوم بأداء هذه الفحوصات، إضافة إلى المختبرات بالمستشفيات والوحدات المتخصصة التي أطلقتها الوزارة مؤخراً في أنحاء المملكة، وأسهمت في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في مدة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من كورونا.
وكانت الوزارة قد أكدت أن الأشخاص المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالفيروس المستجد، في الوقت الذي دعت فيه إلى فرصة الإقلاع عن ممارسة التدخين.
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