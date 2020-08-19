، وزير الخارجية: #المملكة ملتزمة بخطة السلام العربية وإجراءات #إسرائيل الأحادية تعرقل الفرص ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: #إيران تزود مليشيا الحوثي بالسلاح وبحثت مع نظيري الألماني ضرورة تمديد الحظر عليهم

قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية: إن #المملكة ملتزمة بالسلام على أساس خطة السلام العربية مبيناً ان إجراءات #إسرائيل الأحادية تعرقل فرص السلام.

وأضاف الوزير: #إيران تزود مليشيا الحوثي بالسلاح وبحثت مع نظيري الألماني ضرورة تمديد حظر السلاح على #إيران.وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله