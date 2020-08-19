، خلفاً لـ"كيكي".. "كومان" مدرباً لبرشلونة الإسباني حتى عام 2022 ،

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أعلن نادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم، أن الهولندي رونالد كومان سيكون مدرباً له حتى عام 2022.
وقال النادي الكاتالوني في بيان نشره اليوم بعد يومين من إقالة مدربه السابق كيكي سيتيين: "توصل إف سي برشلونة ورونالد كومان إلى اتفاق لتولي تدريب الفريق الأول حتى 30 يونيو 2022".
وأضاف: الهولندي كومان لديه خبرة كبيرة كمدرب، مع أكثر من 20 عاماً على مقاعد البدلاء وفوزه بثمانية ألقاب، ويأتي إلى نادي برشلونة بعد أن خاض تجارب تدريبية في الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإسباني، الدوري الهولندي والدوري البرتغالي، بالإضافة إلى تدريبه للمنتخب الهولندي" الذي يشرف على تدريبه كومان منذ 2018 وكان من المقرر أن يقوده حتى مونديال 2022.
من جهته، قال الاتحاد الهولندي للعبة في بيان له اليوم: رونالد كومان يترك منصبه مدرباً للمنتخب الهولندي. وسيبدأ المدرب البالغ من العمر 57 عاماً الإشراف على نادي برشلونة.
وأضاف البيان: كومان الذي كان مقرراً أن يقود المنتخب في كأس أوروبا 2020 التي تأجلت إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد، سيترك مكانه لمساعده دوايت لودويغز الذي سيصبح مدرباً أساسياً بانتظار تعيين مدرب جديد على رأس المنتخب.
نادي برشلونة الدوري الإسباني لكرة القدم
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 03:59 PM
تنازل عن قيادة منتخب بلاده في كأس أوروباخلفاً لـ"كيكي".. "كومان" مدرباً لبرشلونة الإسباني حتى عام 2022
أعلن نادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم، أن الهولندي رونالد كومان سيكون مدرباً له حتى عام 2022.
وقال النادي الكاتالوني في بيان نشره اليوم بعد يومين من إقالة مدربه السابق كيكي سيتيين: "توصل إف سي برشلونة ورونالد كومان إلى اتفاق لتولي تدريب الفريق الأول حتى 30 يونيو 2022".
وأضاف: الهولندي كومان لديه خبرة كبيرة كمدرب، مع أكثر من 20 عاماً على مقاعد البدلاء وفوزه بثمانية ألقاب، ويأتي إلى نادي برشلونة بعد أن خاض تجارب تدريبية في الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإسباني، الدوري الهولندي والدوري البرتغالي، بالإضافة إلى تدريبه للمنتخب الهولندي" الذي يشرف على تدريبه كومان منذ 2018 وكان من المقرر أن يقوده حتى مونديال 2022.
من جهته، قال الاتحاد الهولندي للعبة في بيان له اليوم: رونالد كومان يترك منصبه مدرباً للمنتخب الهولندي. وسيبدأ المدرب البالغ من العمر 57 عاماً الإشراف على نادي برشلونة.
وأضاف البيان: كومان الذي كان مقرراً أن يقود المنتخب في كأس أوروبا 2020 التي تأجلت إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد، سيترك مكانه لمساعده دوايت لودويغز الذي سيصبح مدرباً أساسياً بانتظار تعيين مدرب جديد على رأس المنتخب.
، خلفاً لـ"كيكي".. "كومان" مدرباً لبرشلونة الإسباني حتى عام 2022 ،
المصدر : الخليج 365
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