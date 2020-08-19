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دعت مجموعة دول الساحل الخمس في غرب أفريقيا، اليوم الأربعاء، الجنود الذين نفذوا انقلاباً عسكرياً في مالي إلى إطلاق سراح الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا وغيره من كبار المسؤولين.
وأعرب رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس في بيان نقلته "رويترز" عن التزامهم الذي لا يتزحزح بالنظام الدستوري، واحترام المؤسسات القائمة على أساس ديمقراطي.مجموعة دول الساحل انقلاباً عسكرياً
"دول الساحل" تدعو المتمردين إلى إطلاق سراح الرئيس الماليصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-19
دعت مجموعة دول الساحل الخمس في غرب أفريقيا، اليوم الأربعاء، الجنود الذين نفذوا انقلاباً عسكرياً في مالي إلى إطلاق سراح الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا وغيره من كبار المسؤولين.
وأعرب رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس في بيان نقلته "رويترز" عن التزامهم الذي لا يتزحزح بالنظام الدستوري، واحترام المؤسسات القائمة على أساس ديمقراطي.
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
03:19 PM
أعرب رؤسائها عن التزامهم بالنظام الدستوري
دعت مجموعة دول الساحل الخمس في غرب أفريقيا، اليوم الأربعاء، الجنود الذين نفذوا انقلاباً عسكرياً في مالي إلى إطلاق سراح الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا وغيره من كبار المسؤولين.
وأعرب رؤساء مجموعة دول الساحل الخمس في بيان نقلته "رويترز" عن التزامهم الذي لا يتزحزح بالنظام الدستوري، واحترام المؤسسات القائمة على أساس ديمقراطي.
، "دول الساحل" تدعو المتمردين إلى إطلاق سراح الرئيس المالي ،
المصدر : الخليج 365
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