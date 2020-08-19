، "كورونا" يهوي بالتجارة الدولية لمستوى تاريخي ،

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ذكرت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، أن مؤشرها للتجارة السلعية بلغ مستوى قياسياً متدنياً، مما يشير إلى أن تجارة السلع عالمياً سجلت تراجعاً تاريخياً في الربع الثاني من 2020 مع تفشي جائحة فيروس كورونا.
وبينت المنظمة على موقعها أن القراءة، وهي الأقل المسجلة في البيانات التي تعود إلى عام 2007، وتعادل المستوى المتدني إبان الأزمة المالية 2008-2009، تتفق إلى حد كبير مع إحصاءات منظمة التجارة العالمية الصادرة في يونيو، التي قدرت تراجعاً للتجارة السلعية بنسبة 18.5 بالمائة في الربع الثاني من 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لـ"رويترز".
وسجل المؤشر قراءة 84.5 بانخفاض 18.6 نقطة مقارنة بها قبل عام، وفي الأحوال العادية ينبئ المؤشر بتغيرات في مسار التجارة لعدد قليل من الأشهر، ولكن التقلبات الناجمة عن الجائحة قلصت من قيمة توقعاته.
ولن يتضح مدى التراجع إلا بعد صدور بيانات التجارة الرسمية للفترة من أبريل إلى يونيو.فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يهوي بالتجارة الدولية لمستوى تاريخيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-19
ذكرت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، أن مؤشرها للتجارة السلعية بلغ مستوى قياسياً متدنياً، مما يشير إلى أن تجارة السلع عالمياً سجلت تراجعاً تاريخياً في الربع الثاني من 2020 مع تفشي جائحة فيروس كورونا.
وبينت المنظمة على موقعها أن القراءة، وهي الأقل المسجلة في البيانات التي تعود إلى عام 2007، وتعادل المستوى المتدني إبان الأزمة المالية 2008-2009، تتفق إلى حد كبير مع إحصاءات منظمة التجارة العالمية الصادرة في يونيو، التي قدرت تراجعاً للتجارة السلعية بنسبة 18.5 بالمائة في الربع الثاني من 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لـ"رويترز".
وسجل المؤشر قراءة 84.5 بانخفاض 18.6 نقطة مقارنة بها قبل عام، وفي الأحوال العادية ينبئ المؤشر بتغيرات في مسار التجارة لعدد قليل من الأشهر، ولكن التقلبات الناجمة عن الجائحة قلصت من قيمة توقعاته.
ولن يتضح مدى التراجع إلا بعد صدور بيانات التجارة الرسمية للفترة من أبريل إلى يونيو.
19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
02:51 PM
تراجع بنسبة 18.5% في الربع الثاني من 2020
ذكرت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، أن مؤشرها للتجارة السلعية بلغ مستوى قياسياً متدنياً، مما يشير إلى أن تجارة السلع عالمياً سجلت تراجعاً تاريخياً في الربع الثاني من 2020 مع تفشي جائحة فيروس كورونا.
وبينت المنظمة على موقعها أن القراءة، وهي الأقل المسجلة في البيانات التي تعود إلى عام 2007، وتعادل المستوى المتدني إبان الأزمة المالية 2008-2009، تتفق إلى حد كبير مع إحصاءات منظمة التجارة العالمية الصادرة في يونيو، التي قدرت تراجعاً للتجارة السلعية بنسبة 18.5 بالمائة في الربع الثاني من 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لـ"رويترز".
وسجل المؤشر قراءة 84.5 بانخفاض 18.6 نقطة مقارنة بها قبل عام، وفي الأحوال العادية ينبئ المؤشر بتغيرات في مسار التجارة لعدد قليل من الأشهر، ولكن التقلبات الناجمة عن الجائحة قلصت من قيمة توقعاته.
ولن يتضح مدى التراجع إلا بعد صدور بيانات التجارة الرسمية للفترة من أبريل إلى يونيو.
، "كورونا" يهوي بالتجارة الدولية لمستوى تاريخي ،
المصدر : الخليج 365
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