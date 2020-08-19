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صور.. حديقة المخواة واحة الاستجمام في الباحة
تضم شلالات ونوافير ومطاعم ومقاهي بمساحة 4800 م2
متابعات الخليج 365 - واس
تمثل حديقة المخواة المركزية التي يجري العمل عليها حاليًا أحد أبرز المواقع السياحية في منطقة الباحة، لما تضيفه من جمال طبيعي يشكل منتجعًا سياحيًا ومقصدًا للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة.
نسبة الإنجاز في حديقة المخواة
وتواصل أمانة المنطقة ممثلة في بلدية المخواة الإشراف على إنشاء الحديقة التي وصل معدل الإنجاز فيها إلى 30%، وتتميز بموقعها وإطلالتها الجميلة على المحافظة، فيما رُوعي في تصميمها الحفاظ على طبوغرافية الموقع وتوظيفها في التصميم والتنفيذ.
وتقع الحديقة على مساحة 4800 متر مربع، وتضم عددًا من الشلالات، والنوافير الراقصة، والألعاب، والجلسات، والمطاعم، والمقاهي، والإضاءات الذكية.
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