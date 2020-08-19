صور.. حديقة المخواة واحة الاستجمام في الباحة

2020-08-19

متابعات الخليج 365 - واس

تمثل حديقة المخواة المركزية التي يجري العمل عليها حاليًا أحد أبرز المواقع السياحية في منطقة الباحة، لما تضيفه من جمال طبيعي يشكل منتجعًا سياحيًا ومقصدًا للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة.

Advertisements

نسبة الإنجاز في حديقة المخواة

وتواصل أمانة المنطقة ممثلة في بلدية المخواة الإشراف على إنشاء الحديقة التي وصل معدل الإنجاز فيها إلى 30%، وتتميز بموقعها وإطلالتها الجميلة على المحافظة، فيما رُوعي في تصميمها الحفاظ على طبوغرافية الموقع وتوظيفها في التصميم والتنفيذ.

وتقع الحديقة على مساحة 4800 متر مربع، وتضم عددًا من الشلالات، والنوافير الراقصة، والألعاب، والجلسات، والمطاعم، والمقاهي، والإضاءات الذكية.

شارك الخبر







