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الصحة : 8 أمور عليك بها في العزل المنزلي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعادت وزارة الصحة التأكيد على ما يجب فعله عند العزل المنزلي في حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد وما لا يجب القيام به.
ما هو العزل المنزلي ؟
وأوضحت الصحة أن العزل يقصد به فصل الشخص المؤكد إصابته بمرض فيروس كورونا كوفيد 19 أو المشتبه بإصابتهم عمن حولهم في المنزل بطريقة تحول دون انتشار المرض.
وأوضحت أن الأشخاص المعنيين بالعزل هم :
- من لديه أعراض خفيفة لا تستدعي التنويم بالمستشفى.
- الحالات الإيجابية التي لديها أعراض خفيفة وتماثلت للشفاء لإكمال فترة العزل الطبي بالمنزل.
- المخالطون للحالات المؤكدة ممن ليس لديهم أعراض أو لديهم أعراض خفيفة وفي انتظار نتائج العينات.
ماذا عليك خلال هذه الفترة ؟
وخلال فترة العزل قالت وزارة الصحة إنه يجب التقيد بالأمور التالية :
- لا تخرج من منزلك إلا عند الحاجة كالحصول على الرعاية الطبية.
- اعزل نفسك في غرفة جيدة التهوية.
- قلل حركتك داخل المنزل.
- تناول الطعام الصحي وأكثر من الخضار والفواكه وشرب الكثير من السوائل ولا تشارك طعامك مع أي أحد.
- تجنب استقبال الزوار خاصة زيارات الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأمراض حادة.
- راقب الأعراض وعند الشعور بالسعال أو ارتفاع درجة الحرارة أو صعوبة التنفس الاتصال على 937.
- إذا كان لديك موعد طبي لا يمكن تأجيله، فاتصل وأخبرهم أنك مصاب أو قد يكون لديك COVID-19
- ابتعد عن الحيوانات الأليفة في المنزل للاحتياط.
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