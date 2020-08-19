السعودية | الملك سلمان: نتمنى لسلطنة عُمان مزيدا من التقدم والازدهار

شكرا لقرائتكم الملك سلمان: نتمنى لسلطنة عُمان مزيدا من التقدم والازدهار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء، بالسلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.

السلطان هيثم بن طارق بن تيمور

ونوه خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال "بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في جميع المجالات"، متمنيًا لسلطان عُمان "التوفيق في خدمة مصالح الشعب العماني الشقيق ولسلطنة عمان المزيد من التقدم والازدهار"، حسب ما جاء في بيان على وكالة الأنباء السعودية "واس".

من جهته، عبر سلطان عُمان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره النبيلة، مؤكداً تطلع سلطنة عمان لتعزيز العلاقات مع المملكة وتطويرها في شتى المجالات.