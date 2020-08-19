

محمد بن مسعود - الدمام - الخليج 365- الرياض: أصدرت إدارة جوازات منطقة الرياض قراراً إدارياً بتكليف بسمة بنت عبدالله بن إبراهيم الدايل، مديرة لشؤون الموظفين بجوازات المنطقة. وتعتبر بسمة الدايل من الكفاءات الإدارية المتميزة في مجال عملها؛ حيث حصلت على درجة الماجستير في الإدارة بتقدير ممتاز، ودبلوم في اللغة الإنجليزية من جامعة كارديف في بريطانيا، وعملت كمحاضر متعاون سابق بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ولديها دورة الحكومة الإلكترونية من معهد الإدارة العامة، إضافة لمجموعة من الدورات المتخصصة في مجال عملها. 19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441 02:45 PM Advertisements "الدايل" مديرة لشؤون الموظفين بجوازات منطقة الرياض "الدايل" مديرة لشؤون الموظفين بجوازات منطقة الرياض

الخليج 365- الرياض: أصدرت إدارة جوازات منطقة الرياض قراراً إدارياً بتكليف بسمة بنت عبدالله بن إبراهيم الدايل، مديرة لشؤون الموظفين بجوازات المنطقة. وتعتبر بسمة الدايل من الكفاءات الإدارية المتميزة في مجال عملها؛ حيث حصلت على درجة الماجستير في الإدارة بتقدير ممتاز، ودبلوم في اللغة الإنجليزية من جامعة كارديف في بريطانيا، وعملت كمحاضر متعاون سابق بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ولديها دورة الحكومة الإلكترونية من معهد الإدارة العامة، إضافة لمجموعة من الدورات المتخصصة في مجال عملها. الكلمات المفتاحية ، "الدايل" مديرة لشؤون الموظفين بجوازات منطقة الرياض ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الدايل" مديرة لشؤون الموظفين بجوازات منطقة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.