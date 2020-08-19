شكرا لمتابعة خبر عن المملكة توقف إستيراد الهيل الهندي بسبب عدم إلتزام المزارعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوقفت المملكة إستيراد الهيل الهندي، بسبب عدم إلتزام المزارعين بالهند بالإشتراطات والمعايير الخاصة بالمخلفات الكيميائية.
وقال تقرير نشرته صحيفة " إيكونوميك تايمز" ، بأن المملكة تشتري 85 % من الهيل الذي تصدره الهند، وأوقفت مجدداً في الشهر الماضي الاستيراد، بعد أن رفعته في شهر مايو من العام الجاري، مشيرة إلى أن المملكة كانت قد فرضت الإيقاف في وقت سابق عام 2019 لعدم تقيد المزارعين بمعايير المخلفات الكيميائية.
وأضافت الصحيفة بأن مسؤولين هنوداً ومصدّري الهيل من الهند يجرون محادثات مع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وينتظر عقد اجتماع الشهر المقبل لبحث الحلول.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة توقف إستيراد الهيل الهندي بسبب عدم إلتزام المزارعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.