شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: موسم سهيل يبدأ غداً في المملكة وهذا ما يحدث عند دخوله (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي للفضاء والفلك، إن موسم سهيل سيبدأ من غد، الخميس، مضيفا أن هذا الموسم يعد الفاصل بين الحر اللاهب والخريف الممتع.
وأكد، في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع تويتر، أن مع دخوله تهدأ الأرض وتقبل المزروعات، وترتاح المواشي فتدر اللبن.
وأضاف أن موسم سهيل يشهد أيضا هبوب الرياح الجنوبية الملطفة للأجواء، كما يطيب الجلوس في العراء ليلاً، ويطول الظل ويشعشع الندى، منوهاً بأن مدة الموسم 52 يوماً.
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