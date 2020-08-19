شكرا لمتابعة خبر عن الرطوبة تُغير مستويات الشعور بدرجات الحرارة في الرياض وطوكيو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رصد حساب اليابان بالعربي على موقع تويتر أثر الرطوبة على إحساس الفرد بدرجات الحرارة، وذلك من خلال مقارنة بسيطة بين درجة حرارة الرياض وعاصمة اليابان طوكيو.
وذكر الحساب أن الرطوبة في طوكيو 50% ودرجة الحرارة 34 ويشعر الفرد كأنها 39، أما الرياض فهي 37 درجة، تشعر وكأنها 37، والرطوبة 10%.
وأكد الحساب، في تغريدة له اليوم، أن الرطوبة في اليابان تجعل مواطنيها يشعرون بحر خانق، مضيفة أن ذلك يؤثر على صحتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الرطوبة تُغير مستويات الشعور بدرجات الحرارة في الرياض وطوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.