شكرا لمتابعة خبر عن الرطوبة تُغير مستويات الشعور بدرجات الحرارة في الرياض وطوكيو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رصد حساب اليابان بالعربي على موقع تويتر أثر الرطوبة على إحساس الفرد بدرجات الحرارة، وذلك من خلال مقارنة بسيطة بين درجة حرارة الرياض وعاصمة اليابان طوكيو.

وذكر الحساب أن الرطوبة في طوكيو 50% ودرجة الحرارة 34 ويشعر الفرد كأنها 39، أما الرياض فهي 37 درجة، تشعر وكأنها 37، والرطوبة 10%.

وأكد الحساب، في تغريدة له اليوم، أن الرطوبة في اليابان تجعل مواطنيها يشعرون بحر خانق، مضيفة أن ذلك يؤثر على صحتهم.