قائمة محدثة لمزودي خدمة التجهيزات الفنية لـ "الأجرة" والحافلات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الهيئة العامة للنقل اليوم الأربعاء عن قائمة محدثة بمزودي خدمة التجهيزات الفنية لمركبات الأجرة والحافلات للشهر الحالي . كشفت الهيئة العامة للنقل اليوم الأربعاء عن قائمة محدثة بمزودي خدمة التجهيزات الفنية لمركبات الأجرة والحافلات للشهر الحالي . وشملت القائمة شركة الوطنية للأنظمة الأمنية ، ومؤسسة جبال لتقنية المعلومات ، وشركة نظم الأولى المحدودة ، ومؤسسة الشمال السعودية ، ومؤسسة عبد الإله زاهد التجارية ، وشركة افاقي لتقنية المعلومات ، وشركة هدير الالات ، وفقاً للبيان المرفق .

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