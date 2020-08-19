شكرا لمتابعة خبر عن المرور يحذر من استخدام الهاتف أثناء القيادة ويقدم 4 نصائح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت الإدارة العامة للمرور من استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، مؤكدة أن ذلك يعد من أعلى مسببات الحوادث المرورية.

ونصحت الإدارة بترك الهاتف جانبا والحرص على وضع القيادة، وتحديد موقع الوصول قبل الانطلاق، وتأجيل المكالمات لحين الوصول للجهة المراد الذهاب إليها.

كما نصحت بالتوقف على جانب الطريق في حال اقتضت الضرورة الرد على الهاتف، وذلك للحفاظ على سلامة قائد السيارة وسلامة الآخرين من الركاب ومرتادي الطرق.