شكرا لمتابعة خبر عن «أبشر»: لا يمكن تحديث رقم الجوال المسجل بالمنصة من خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت منصة أبشر بأن رقم الجوال المسجل لديها في المنصة لا يمكن تحديثه من خارج المملكة.

وأوضحت المنصة أنه لتغيير رقم الهاتف يستلزم حضور صاحب الحساب شخصيا، إلى أحد أجهزة الخدمة الذاتية، أو زيارة موظفي التفعيل والتسجيل بالجوازات أو الأحوال المدنية.

وكان ذلك ردًّا على استفسار لأحد المستخدمين مفاده: «أنا خارج المملكة والرقم الخاص بأبشر موجود معي، وانتهت صلاحية الشريحة وانفصلت، وأحتاج تفعيل الرقم لأن خدماتي البنكية وأبشر والإيميلات جميعها موثقة بالرقم.. تواصلت مع زين قالوا: روح للفرع، قلت: أنا خارج المملكة قالوا: تواصل مع أبشر.. أتمنى النظر في أمري" .