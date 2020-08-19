شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "التحالف": صواريخ الحوثي للتشويش على حجم خسائره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن العمليات العسكرية في اليمن تسير كما هو مخطط لدعم وحدات الجيش الوطني اليمني ودعم القبائل ضد الحوثيين .

وكشف انه خلال فترة الـ 45 يوم للتهدئة التي أعلن عنها التحالف للحوار والجهود السياسية ، ركزت الميلشيات الحوثية على محافظتي الجوف ومأرب لجذب العديد من المقاتلين ، وتصدى الجيش الوطني اليمني لهذه العناصر الإرهابية ، وهناك دعم مستمر جوي ضد الحوثيين ، وفقاً لـ " الإخبارية" .

وكشف عن انتهاكات الحوثيين المستمرة ضد القبائل ومحاولات الزج بهم بجانب مشاركة المرتزقة الإفريقيين .

وأكد " المالكي " على عدم استجابة الميلشيات الحوثية والرغبة الحقيقية في إنهاء الصراع باليمن ، وهناك محاولات بإيعاز من إيران بإستخدام الصواريخ الباليستية على اليمن ودول الجوار ، وطائرات مسيرة وهو يعكس الرغبة في التشويش على حجم الخسائر مؤكداً سقوط اكثر من 40 قتيل من عناصر الميليشيا الحوثية واستمرار نجاح العمليات العسكرية للتحالف .