بالفيديو.. إغلاق وحدة كورونا بالمستشفى التخصصي بالدمام

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الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى): وثق مقطع فيديو إغلاق وحدة كورونا بالمستشفى التخصصي في الدمام. وثق مقطع فيديو إغلاق وحدة كورونا بالمستشفى التخصصي في الدمام. وأظهر مقطع الفيديو السعادة الغامرة، التي عمت الفريق الصحي بعد إغلاق الوحدة وإشارات الوداع التي قام بها الفريق مع لحظة إغلاق باب الوحدة.

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