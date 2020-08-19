شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يتسبب في انتشار الكرفانات بمنتزهات عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): انتشرت الكرفانات السياحية الأمريكية المتحركة في منتزهات منطقة عسير، وذلك بعد أن أصبحت المنطقة مقصداً للزائرين. انتشرت الكرفانات السياحية الأمريكية المتحركة في منتزهات منطقة عسير، وذلك بعد أن أصبحت المنطقة مقصداً للزائرين. وكشف تقرير أعدته قناة "الإخبارية"، أن ارتفاع أسعار الفنادق والوحدات السكنية جعل الزوار يتجهون إلى استخدام الكرفانات أو الخيام كحل بديل. وفي السياق نفسه، ناشد عدد من الزوار بضرورة توفير كل الخدمات من فنادق بأسعار مناسبة ومراكز تجارية، لافتين إلى أن المنطقة تشهد إقبالاً كبيراً من السياح.

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