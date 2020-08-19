شكرا لمتابعة خبر عن تعليم سراة عبيدة يعتمد حركة نقل وتجديد وتكليف (228) من القيادات المدرسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

اعتمد مدير تعليم سراة عبيدة د.حسن العلكمي حركة القيادات المدرسية للبنين والبنات للعام الدراسي 1442هـ , وقد شملت الحركة (228) قائدا وقائدة ووكيلا ووكيلة.

وأوضح أمين لجنة القيادات المدرسية أ. حسن بن شتوي، أن قرار الحركة شمل التجديد لعدد من القيادات المدرسية لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وتكليفاً جديداً لمعلمين ومعلمات للعمل في القيادة المدرسية.

Advertisements

من جهته تمنى مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي للقيادات المدرسية التوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، مؤكدًا على دورهم الهام في تحقيق تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة والمسؤولين في وزارة التعليم وصولًا للأهداف المنشودة ، مثمناً جهود أعضاء لجنة القيادات المدرسية في إصدار الحركة وفي اختيار القيادات المتميزة التي ستحقق بإذن الله التطلعات المنشودة منها.