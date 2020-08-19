السعودية : سبب وفاة الشيخ غطيش بن جبار الجابري شيخ قبيلة بني جابر

أعلن في المملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء عن وفاة الشيخ غطيش بن جبار الجابري شيخ قبيلة بني جابر، تاركا خلفه في الدنيا سيرة ذاتية عطرة بين القبائل والوجهاء في المنطقة.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية أن سبب وفاة الشيخ غطيش بن جابر الجابري، جاء بعد معاناة مرضية في الفترة الأخيرة الماضية مع المرض، مقدمة أحر التعازي والمواساة على قبيلته وعائلته.

وقال صوت قرية الفحو: ببالغ الحزن و الأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره، تنعى قبيلة بني جابر هذا اليوم شيخها غطيش بن جبار الجابري. نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويغفر له.

وكتب الشاعر أحمد الجابري: انتقل قبل قليل الشيخ غطيش بن جبار شيخ قبيلة بني جابر إلى رحمة الله. رحمك الله رحمة الأبرار يا أبا سلمان. لم تكن مجرد شيخ او شخص عادي بل كنت اب لكل فرد في القبيلة.

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من جانبه، قال الشاعر معيض الريحاني المتعاني: صادق عزائي ومواساتي لقبيلة بني جابر كافة في وفاة الشيخ غطيش بن جبّار الجابري، سائلين الله له الرحمة والمغفرة ولأهله وذويه وقبائله كافة الصبر والسلوان.

أما ملتقى قبيلة بني يزيد في محافظة الليث، فقد تقدم بصادق المواساة وأحر التعزية إلى قبائل بني جابر في وفاة الشيخ غطيش بن جبار، مضيفا : “رحم الله الفقيد وغفر له وأسكنه فسيح جناته وأحسن الله عزاكم”.

كما نقل الشيخ مشعل بن عبدالعزيز الفقيه وقبائل الفقهاء تعازيهم الحارة ومواساتهم إلى قبائل بني جابر في رحيل غطيش الجابري شيخ قبيلة بني جابر، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته.