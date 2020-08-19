يديعوت: أشكنازي هاتف 5 وزراء خارجية عرب وكوهين سيسافر للبحرين

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، تحدث هاتفيًا مع 5 وزراء خارجية عرب، وبحث معهم التطورات.

وذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه لم يكشف عن الاتصالات سوى تلك التي جرت مع وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، ووزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي والذي تم إقالته من منصبه أول أمس.

ويأتي ذلك في وقت رجح فيه الموقع بأن يتوجه يوسي كوهين رئيس الموساد إلى البحرين للقاء مسؤولين في البلاد، بعد انتهاء زياته المستمرة منذ أول أمس إلى الإمارات، وفق صحيفة القدس .

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن الخميس الماضي، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ"التاريخي".

وفي أعقاب إعلان ترامب عن الاتفاق، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن حكومته متمسكة بمخطط الضمّ، رغم أنّ بيانا مشتركا صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية".