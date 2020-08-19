الخارجية: 326 مواطنا من العالقين في الخارج سيصلون اليوم

أعلن أحمد الديك مستشار وزير الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، استمرار حملة عودة الأحباب حيث سيصل أرض الوطن اليوم دفعة جديدة عددها 326 مواطنا.

وأشار الديك في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم، إلى أنه تم ايضا حل مشكلة العالقين بالبحرين وبنغلاديش وسيصلون ارض الوطن اليوم وعددهم 12 مواطنا من البحرين و21 من بنغلاديش منهم خريجون عسكريون ومدنيون .

وبشأن المغادرين من أرض الوطن، قال الديك إن العدد المتبقي قليل حيث من المقرر أن يغادر منهم اليوم 36 مواطنا إلى تركيا كما ستغادر دفعة أخرى في الرابع والعشرين والثلاثين من هذا الشهر الى اميركا .

وأوضح الديك أن الرحلات القادمة المتبقية ستكون في السادس والعشرين من الشهر الجاري من اميركا وفي السابع والعشرين من السعودية والاول من ايلول القادم من اميركا .