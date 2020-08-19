توضيح هام من «أبشر» بخصوص تحديث رقم الجوال خارج المملكة

حدد موقف صاحب الحساب
أوضحت منصة أبشر، أنه لا يمكن تحديث رقم الجوال المُسجَّل لديها في المنصة من خارج المملكة، وأنه يلزم حضور صاحب الحساب شخصيًّا إلى أحد أجهزة الخدمة الذاتية، أو زيارة موظفي التفعيل والتسجيل بالجوازات أو الأحوال المدنية.
جاء ذلك ردًّا على استفسار لأحد المستخدمين مفاده: «أنا خارج المملكة والرقم الخاص بأبشر موجود معي، وانتهت صلاحية الشريحة وانفصلت، وأحتاج تفعيل الرقم لأن خدماتي البنكية وأبشر والإيميلات جميعها موثقة بالرقم.. تواصلت مع زين قالوا: روح للفرع، قلت: أنا خارج المملكة قالوا: تواصل مع أبشر.. أتمنى النظر في أمري».
وأجابت منصة «أبشر»، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» قائلةً: «أخي الكريم، نعتذر إليك.. لا يمكن تحديث رقم الجوال المسجل في منصة أبشر من خارج المملكة، ويلزم حضور صاحب الحساب شخصيًّا إلى أحد أجهزة الخدمة الذاتية أو زيارة موظفي التفعيل والتسجيل بالجوازات أو الأحوال المدنية».
وتعمل منصّة أبشر على تحقيـق عـدد مـن الإنجـازات لرفـع مسـتوى الأداء الحكومي للخدمات المقدمـة للجمهـور وسـبل الراحـة للمسـتفيدين، إضافـة إلـى الوصـول إلى أقصـى مسـتويات الأمـن المعلوماتـي، بزيادة الفاعلية عبر تنفيذ الأعمال بانسيابية، وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين، والوفاء بمتطلبات المواطنين، ودعم برنامج التطور الاقتصادي.
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