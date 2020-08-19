المرور يضبط سائق مركبة متهورًا بالطائف.. وصور توثق ممارساته

تفاعل المرور السعودي مع عدد من الصور تداولها العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لسائق متهور، بعد دورانه للسير عكس الطريق من خلال الصعود بالسيارة على الرصيف في منتصف الطريق، بالطائف.

وقال الحساب الرسمي للمرور على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ إنه تم القبض على قائد المركبة وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، موجهًا الشكر لاهتمام المتابعين الذين أبلغوا عن الواقعة.

وكان المتابعون قد انتقدوا سائق المركبة، مطالبين بالقبض عليه ومحاسبته بعد تهوره وتسببه في تخريب الأرصفة.

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