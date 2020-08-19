المرور: 3 شروط للاعتراض على المخالفات.. وآلية لاسترداد القيمة لاحقًا

أوضح المرور السعودي شروط الاعتراض على المخالفات المرورية، مشيرًا إلى أنه في حال قبول طلب الاعتراض على المخالفة بعد تحصيلها، يتم إعادة مبلغ السداد على الحساب المسدَّد منه آليًّا، بعد القرار الصادر عن الهيئة المرورية بقبول إعادة مبلغ السداد.

جاء ذلك ردًّا من «المرور السعودي» على استفسار أحد المواطنين مفاده: «السلام عليكم.. تم قبول الاعتراض على مخالفة استخدام الجوال، فهل أستطيع استرداد مبلغ المخالفة؟! لأني دفعتها قبل قبول الاعتراض لأني كنت مضطرًا إلى دفعها».

وأجاب «المرور» عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» قائلًا: «يتم إعادة مبلغ السداد على الحساب المسدد منه آليًّا بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدمت بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد.. يسعدنا تواصلك»، وأوضح المرور السعودي أن من شروط الاعتراض على المخالفات المرورية «إلكترونيًّا» عبر بوابة (أبشر):

أولًا– يجب ألا تتجاوز مدة المخالفة المرورية 30 يومًا من تاريخ تسجيلها.

ثانيًا– لا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا عبر بوابة (أبشر) وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة.

ثالثًا– عند وجود اعتراض آلي مفتوح قيد المعالجة، لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد من قبل مقدم الاعتراض نفسه.

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وأشار المرور إلى أنه تُعرَض معلومات المخالفة مع الصور على هيئة تقرير، ويُسمَح بمشاهدة تقرير المخالفة مرتين فقط خلال 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.

وكانت الإدارة العامة للمرور أطلقت في مارس 2019م، خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية، عبر بوابة (أبشر).

وينص نظام المرور على أن للمخالف حق الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة؛ وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ تحرير المخالفة، ما لم يكن للمخالف عذر تقتنع به المحكمة؛ بحيث يمنعه من تقديم الاعتراض. وإذا تقدم المخالف بطلب اعتراض على نموذج الضبط بعد مضي تلك المدة التي تبدأ من تحرير المخالفة؛ فللمحكمة تقدير قبول ذلك من عدمه.

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