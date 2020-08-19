المرور السعودي: 25 مخالفة تتراوح غراماتها بين 1000 و2000 ريال

قال المرور السعودي إن قيمة الغرامة المالية لمخالفة قيادة المركبة بدون لوحة أمامية بين 1000 ريال و2000 ريال وفقًا لجدول المخالفات رقم (5).

جاء ذلك ردًّا على استفسار ورد من أحد المتابعين عبر الحساب الرسمي للمرور على موقع «تويتر»، مفاده: «ما مخالفة قيادة المركبة بدون لوحة أمامية؟ وهل يحق لرجل المرور أن يحجزوا المركبة؟».

وأوضح «المرور السعودي» أن المخالفات التي تتراوح قيمتها بين 1000 و2000 ريال وفقًا لـ«جدول المخالفات رقم (5) هي:

1- دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة وما في حكمها في المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها.

2- قيادة المركبة برخصة قيادة لا تتناسب مع حجم المركبة ونوع استخدامها.

3- الوقوف على خطوط السكة الحديدية.

4- نقل عدد من الركاب يزيد عن العدد المحدد في رخصة السير.

5- رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمُصرَّح لهم بالاطلاع عليها.

6- قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.

7- سير المركبة بلا لوحة أمامية.

8- عدم إنهاء إجراءات تعديل مجال استعمال المركبة.

9- عدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة.

10- عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية.

11- قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة أو في حال سحب الرخصة.

12- ترك أجسام على الطرق العامة تعرض السلامة العامة للخطر.

13- عدم إعطاء أفضلية المرور لمركبات المواكب الرسمية أو الطوارئ.

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14- القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تُمنَع القيادة فيها.

15- النزول أو الركوب أثناء سير المركبات.

16- عبور المشاة للطرق السريعة.

17- التجاوز في المناطق التي يُمنَع فيها التجاوز، مثل المنعطفات والمرتفعات.

18- عدم وجود إنارة جانبية أو عواكس أو سواتر للشاحنات والمقطورات.

19- عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.

20- عدم تثبيت اللوحة في مكانها المخصص.

21- التجمهر بالمركبات.

22- زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الثقيل على الحد المسموح به.

23- إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها، يغير معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، دون اتخاذ الإجراءات النظامية.

24- قيادة المركبة دون توافر التجهيزات اللازمة، مثل المكابح والأنوار وما في حكمهما.

25- استخدام لوحات غير صادرة عن الإدارة المختصة.

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