هيئة تنظيم الكهرباء: 6 حالات تمنع فصل الخدمة عن متقاعسي السداد

أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أنه لا يحق لمقدم الخدمة الكهربائية فصل الخدمة لعدم السداد، في 6 حالات.

ونشر الحساب الرسمي لهيئة تنظيم الكهرباء عبر موقع «تويتر»، الحالات التي لا يحق فيها فصل الخدمة لعدم السداد، والتي جاءت كالآتي:

1- عند وجود شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها.

2- خلال فترة الاختبارات الفصلية لمراحل التعليم العام للاستهلاك السكني.

3- في حال وجود مريض لدى المستهلك بحاجة ماسة إلى أجهزة موصلة بالكهرباء.

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4- خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة.

5- خلال شهر رمضان المبارك للاستهلاك السكني.

6- بعد الساعة 12 ظهرًا.

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