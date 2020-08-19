هيئة تنظيم الكهرباء: 6 حالات تمنع فصل الخدمة عن متقاعسي السداد

منها عدم الفصل في الشكاوى ووجود مريض
أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أنه لا يحق لمقدم الخدمة الكهربائية فصل الخدمة لعدم السداد، في 6 حالات.
ونشر الحساب الرسمي لهيئة تنظيم الكهرباء عبر موقع «تويتر»، الحالات التي لا يحق فيها فصل الخدمة لعدم السداد، والتي جاءت كالآتي:
1- عند وجود شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها.
2- خلال فترة الاختبارات الفصلية لمراحل التعليم العام للاستهلاك السكني.
3- في حال وجود مريض لدى المستهلك بحاجة ماسة إلى أجهزة موصلة بالكهرباء.
4- خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة.
5- خلال شهر رمضان المبارك للاستهلاك السكني.
6- بعد الساعة 12 ظهرًا.
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