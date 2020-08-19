رسميًّا.. طرح مسودة «نظام الإعلام» لإبداء الرأي حول المشروع

إرساءً للشفافية واستفادةً من وجهات النظر
أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن طرح مسودة مشروع «نظام الإعلام»، داعيةً جميع المختصين والمهتمين في هذا المجال إلى إبداء أطروحاتهم والإدلاء بمرئياتهم حيال النظام.
ويهدف المشروع إلى ضم نظامي المطبوعات والنشر، ونظام الإعلام المرئي والمسموع ليكون اختصاصًا موحدًا يشمل المحتوى الإعلامي كاملًا، وتشرف عليه الهيئة.
وتأتي مبادرة طرح مسودة المشروع للعموم، إرساءً لقواعد الشفافية المطلوبة، وللاستفادة من وجهات النظر المشاركة، بهدف الوصول إلى أعلى معايير الجودة.
وتتلقى الهيئة الملاحظات والاقتراحات خلال 30 يومًا عبر عنوان البريد الالكتروني: [email protected] ويمكن الاطلاع على مسودة المشروع من خلال الرابط.
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