خادم الحرمين ورئيس نيجيريا يجددان التزام أعضاء «أوبك+» بالاتفاق وآلية التعويض

خلال اتصال هاتفي تناول العلاقات الثنائية وفرص تطويرها
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.
وجرى خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها.
كما أكد الجانبان أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك بلس، بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها.
كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.
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