القبض على إثيوبيين حاولا تهريب 37 كيلو من مادة الحشيش

صرَّح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات قيادة الأفواج الأمنية بمنطقة جازان - محافظة الداير - ألقت القبض على اثنين من مخالفي نظام أمن الحدود - (إثيوبيي الجنسية) وذلك أثناء محاولتهما تهريب 37 كيلو من مادة الحشيش المخدّر، سيرا على الأقدام، وجرى استكمال إجراءات تسليمهما والمضبوطات للجهة ذات الاختصاص.



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