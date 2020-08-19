40 يوما مهلة تحديث بيانات صغار مربي الماشية

وأوضحت الوزارة أن المتبقي من المهلة الزمنية لإتمام التحديث لا يتجاوز 40 يوماً من تاريخه، مشيرة إلى أن الدعم المالي في المرحلة القادمة لن يشمل من لم يقم بتحديث بياناته بعد هذه الفترة .
وقالت الوزارة إن التحديث يتم عبر زيارة الرابط و اختيار (مستخدم جديد) أسفل الصفحة ثم الانتقال لتعبئة البيانات في الصفحة التالية والضغط على زر (تسجيل) بعد إتمام تعبئة نموذج البيانات بشكل صحيح.
ونشرت الوزارة دليلاً توضيحياً ومقطع فيديو يوضح طريقة تحديث البيانات عبر الجوال و الحاسب الآلي.
ويمكن الدخول لـ الدليل بواسطة الجوال ، وكذلك يمكن الدخول عبر الحاسب الآلي ، كما يمكن للمستفيدين الإطلاع على الشرح .
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