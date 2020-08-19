السعودية اليوم / المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن يلتقي مسؤولًا في "الأونروا"



عمّان 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

التقى مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن، المهندس رفيق خرفان اليوم مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) محمد أدار.

وجرى خلال اللقاء، بحث إجراءات الوكالة واستعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد، وشروط السلامة العامة وإجراءات الوقاية من

كما استعرض الجانبان قضايا تتعلق بالمساعدة المالية العاجلة التي تنوي الوكالة تقديمها لأبناء قطاع غزة القاطنين في الأردن، وتسهيل آليات التقدم لها.

// انتهى //

13:48ت م

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عمّان 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واسالتقى مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن، المهندس رفيق خرفان اليوم مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) محمد أدار.وجرى خلال اللقاء، بحث إجراءات الوكالة واستعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد، وشروط السلامة العامة وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد كما استعرض الجانبان قضايا تتعلق بالمساعدة المالية العاجلة التي تنوي الوكالة تقديمها لأبناء قطاع غزة القاطنين في الأردن، وتسهيل آليات التقدم لها.// انتهى //13:48ت م0219

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