السعودية اليوم / سمو أمير نجران يبارك تأسيس فرع لهيئة عقارات الدولة بالمنطقة



نجران 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

بارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، تأسيس فرع للهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة، وتكليف علي بن حسن آل فاضل مديراً له، معربًا عن تهنئته له بالثقة، وأمنياته له بالتوفيق في مهمته الجديدة.

وحثّ سموه لدى استقباله في مكتبه اليوم، آل فاضل على تفعيل دور الهيئة بالمنطقة، لأهميتها في حماية العقارات الحكومية، وتعزيز كفاءتها، وتطويرها وتحفيز الاستثمارات بها، بما يواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠.

من جهته، عبّر آل فاضل عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما لقيه من توجيهات، مؤكدًا عزمه على الانطلاق بالفرع الجديد نحو تحقيق أهداف الهيئة في صون عقارات الدولة وإيجاد الحلول العقارية ذات الكفاءة والجودة.

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13:43ت م

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