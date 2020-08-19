السعودية اليوم / أمانة القصيم تعيد تدوير 12600 طنٍ من النفايات خلال النصف الأول لعام 2020



بريدة 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

أعادت أمانة منطقة القصيم تدوير 12600 طن من نفايات مدينة بريدة خلال النصف الأول لعام 2020م، شملت مواد الكرتون والبلاستيك والألمنيوم والنحاس والإطارات، وذلك ضمن خطوات أمانة المنطقة في مجال المحافظة على البيئة وإعادة التدوير .

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة المنطقة أن الأمانة وضمن مشروع الواحة الخضراء بمدينة بريدة تعمل على فرز النفايات للحفاظ على البيئة واستثمار أطنان النفايات في عمليات تدوير شاملة، وتعتمد استراتيجية إدارة هذه المخلفات على أحدث الأساليب العلمية للتخلص من النفايات بطريقة آمنة تكفل تطوير الخدمات والمحافظة على سلامة البيئة وحمايتها .

ويستهدف المشروع في إطاره العام فرز النفايات والاستفادة من المواد القابلة للتدوير، وتقليل كمية النفايات التي يتم ردمها إلى أقل قدر ممكن للمحافظة على البيئة على المدى البعيد، ودفن بالات النفايات غير القابلة للتدوير في خلية هندسية للمحافظة على سلامة البيئة وحمايتها من التلوث وفق معايير عالمية .

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13:33ت م

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