السعودية اليوم / 4 آلاف طالب يؤدون اختبارات تحديد المستوى في الإنجليزية والرياضيات بجامعة الإمام عبدالرحمن



الدمام 29 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

أنهت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام ممثلة في عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة اختبارات تحديد المستوى للطلاب والطالبات المستجدين للعام الدراسي 1441- 1442هـ، بحضور إجمالي وصل إلى 4322 طالباً وطالبة، بنسبة 95%، حيث بلغ عدد الطالبات 2832 طالبة، والطلاب 1490 طالباً، بينما تم إعفاء 209 من الطلبة .

وأوضح عميد عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة الدكتور عبد العزيز الفهيد، أن نتائج الاختبارات ستظهر خلال الأيام القليلة المقبلة، ليبدأ بعدها الاستعداد لبرنامج تهيئة الطلبة في الأسبوع المقبل، متضمناً برامج إرشادية وتعريفية بالجامعة، مشيراً إلى أن اختبارات تحديد المستوى للطلبة المستجدين في اللغة الإنجليزية والرياضيات تعد إحدى الممارسات المعتمدة عالمياً، التي تبنى عليها مستويات التعلم والمهارات الأساسية.

وأفاد الدكتور الفهيد أن تقديم الاختبارات في اللغة الإنجليزية يتم بالتعاون مع المركز الوطني للقياس، وهي الجهة التي تعد مادة الاختبارات كجهة خارجية محايدة، فيما يتم تقديم اختبارات الرياضيات بمستويين أول وثاني بالتعاون مع جامعة (لفبرة) في بريطانيا، مبيناً أن الاختبارات نفذت ضمن اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والمعتمدة من الجهات

الصحية بالمملكة، وعلى رأسها التباعد الاجتماعي، واستخدام الكمامات والقفازات وأدوات التعقيم.

// انتهى //

13:32ت م

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